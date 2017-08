Fost primar, trimis in judecata de DNA, alaturi de 23 de persoane

Reprezentantii DNA-ului au anuntat, miercuri, decizia de a trimite in instanta o cauza in care sunt cercetate nu mai putin de 24 de persoane, printre ele si un fost primar din Caracal.

Procurorii anticoruptie din cadrul Serviciului Teritorial Craiova al DNA-ului au trimis magistratilor Tribunalului Olt, spre judecare, cauza in care sunt cercetati, printre altii, Gheorghe Anghel, fostul primar din orasul Caracal-Olt, acuzat de constituirea unui grup infractional organizat si “abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata (1.011 acte materiale)”, dar si Maria Tudose, in calitate de director executiv al Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Caracal. Aceasta din urma este acuzata, de asemenea, de constituirea unui grup infractional organizat, dar si de “abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata (1.011 acte materiale) si fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata (4 acte materiale)”.

In cazul de fata procurorii transmit, printre altele, intr-un comunicat, faptul ca “in perioada 2009 – 2012, la nivelul Primariei Municipiului Caracal, si-a desfasurat activitatea un grup infractional organizat care a avut drept scop obtinerea, de catre membrii sai si persoane apropiate acestora, de sume de bani necuvenite, in principal direct din incasarile institutiei publice, in conditii nelegale, prin folosirea de documente care nu atestau operatiuni comerciale reale. Prejudiciul cauzat bugetului Unitatii Administrativ Teritoriale a Municipiului Caracal este de 5.009.500 lei”. Dar si ca “din grupul infractional organizat au facut parte inculpatul Anghel Gheorghe, primarul municipiului Caracal si inculpata Tudor Maria, directorul economic al institutiei, care au detinut si calitatea de initiatori si coordonatori ai grupului, precum si functionari publici aflati in subordinea acestora si reprezentanti ai unor societati comerciale, care au actionat coordonat pentru obtinerea de foloase ilicite.”