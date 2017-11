Fost ministru al Justitiei: nu pot sa accept tonul pe care Departamentul de Stat vorbeste Romaniei

Liberalul Catalin Predoiu, despre care se stie ca a condus Ministerul Justitiei, in perioada Guvernului Tariceanu, se numara printre politicienii care au reactionat fata de mesajul venit dinspre Departamentul american de Stat, pe marginea modificarilor menit a fi aduse Legilor Justitiei, in cadrul proiectului aflat Parlament, fiind dezbatut in Comisia de specialitate.

Predoiu si-a transmis punctul de vedere prin intermediul unui mesaj postat pe o retea de socializare, din care reiese cat se poate de clar ca fostul oficial guevrnamental nu vede cu ochi buni tonul de adresare din recentul mesaj. “Eu am sprijinit si sprijin cu fapte administrative si politice independenta Justitiei si parteneriatul strategic pentru secolul XXI cu SUA. Lupta cu PSD pentru independenta Justitiei nu e usoara si orice sprijin e binevenit. Dar nu pot sa accept tonul pe care Departamentul de Stat vorbeste Romaniei. Suntem, poate, cel mai fidel aliat al SUA in regiune si cel mai apropiat partener in teatrele de razboi, pentru democratie si valorile nord-atlantice. Macar pentru acest motive ar trebui sa se discute pe un alt ton cu Romania, orice probleme, indiferent cat de delicate. Nu e sigur cat de inspirata si eficienta este aceasta miscare din punct de vedere tactic, ce ar putea alimenta un curent anti-american si nationalist, care poate fi manipulat de Rusia. Poate ca e nevoie de mai multa ingeniozitate din partea Departamentului de Stat. Poate ca diplomatii americani ar trebui sa fie mai atenti la modul in care abordeaza Romania, mai adaptati la realitatile din teren, pentru a fi eficienti. O spun de pe pozitia unui prieten al Americii”, noteaza Predoiu pe contul sau oficial de Facebook.

sursa foto: Facebook