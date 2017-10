Fost edil al unei localitati din Timis, retinut de DNA

Dinspre DNA se anunta retinerea, pentru un interval de 24 de ore, a unui fost edil al unei localitati de pe raza judetului Timis.

Masura a fost luata de catre procurorii DNA din cadrul Serviciului Timisoara si il vizeaza pe Ioan Farcalau, fostul primar al comunei Peciu Nou. Barbatul este acuzat de luare de mita, iar in decursul zilei de miercuri urmeaza sa ajunga in fata instantei. Magistratii de la Tribunalul Timis vor decide daca accepta sau nu propunerea procurorilor in cazul de fata, si anume arestarea preventiva pentru 30 de zile a fostului primar.

Redam in cele ce urmeaza, integral, acuzatiile pe care i le aduc procurorii:

“In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:

In cursul anului 2013, inculpatul Farcalau Ioan, in calitate de primar al comunei Peciu Nou, judet Timis, a pretins de la un om de afaceri (martor in cauza) o suma de bani reprezentand 5% din valoarea unor contracte pe care acesta urma sa le incheie cu primaria respectiva.

In schimbul banilor, inculpatul Farcalau Ioan i-a promis martorului ca va depune toate demersurile pentru ca acele contracte sa fie incheiate cu firma sa. De asemenea, inculpatul urma sa se asigure ca, in exercitarea atributiilor sale de serviciu, contractele respective sa se desfasoare in bune conditii pentru firma omului de afaceri, prin efectuarea platilor la timp si acceptarea la plata a inscrisurilor depuse (situatii de lucrari, facturi fiscale etc.).

In acest context, intr-un interval de doua luni de la data incheierii a patru contracte de executie lucrari (11 februarie 2014), omul de afaceri a remis inculpatului Farcalau Ioan, in 9 transe, suma de 129.200 lei (din totalul de 403.650 lei, echivalentul procentului de 5%). Ulterior, in cursul anului 2015, martorul a mai remis inculpatului suma de 2.000 euro si un ceas de mana.”