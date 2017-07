Fost director de primarie, trimis in instanta de DNA

Dupa ce au finalizat rechizitoriul in cauza, procurorii anticoruptie din cadrul Serviciului teritorial Oradea au decis trimiterea in judecata a Imolei Kiss, fost director economic in cadrul Primariei Tirgu Mures.

Acuzata de luare de mita, Kiss va ajunge in fata magistratilor Tribunalului Mures, instanta catre care a fost trimisa spre judecare cauza.

Procurorii sustin, printre altele ca, in septembrie 2010, Imola Kiss “a pretins suma de 10.000 euro de la un om de afaceri, pentru sponsorizarea unei competitii internationale de fotbal in sala”.