Fost adjunct din cadrul IPJ Vrancea, in atentia procurorilor. Suspectat de trafic de influenta

Supectat de trafic de influenta, un fost adjunct al sefului Inspectoratului Judetean de Politie Vrancea a ajuns in atentia procurorilor anticoruptie galateni.

Tomita Palavoiu, care a fost, pana la un moment dat, mana dreapta a sefului IPJ Vrancea, avand in vedere ca a ocupat functia de adjunct al liderului institutiei in cauza, a fost plasat sub control judiciar, de miercuri incepand, pentru urmatoarele 60 de zile. In cazul sau anchetatorii DNA au decis punerea in miscare a actiunii penale pentru o presupusa fapta ce ar data din urma cu doi ani si jumatate, din cate transmit procurorii.

Pana sa va prezentam detaliile facute publice din directia anchetatorilor in vizorul carora a intrat Pavaloiu, va precizam ca, pe durata in care se va afla sub control judiciar, omul legii are de respectat o serie de obligatii legale, printre care acelea de a se prezenta periodic la politie, in conformitate cu programul de supraveghere stabilit de politisti, sa nu iasa din tara fara unda verde de la procuro, dar si sa nu ia legatura cu anumite persoane.

Iata ce au anuntat procurorii in comunicatul remis presei:

“In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe care contureaza urmatoarea stare de fapt:

In cursul lunii octombrie 2014, inculpatul Pavaloiu Tomita, in calitate de adjunct al sefului I.P.J. Vrancea, a pretins si primit de la o persoana suma de 250 euro.

In schimbul acestor bani, inculpatul a promis ca va interveni la Parchetul de pe langa Tribunalul Vrancea, pentru a-i determina pe magistrati sa pronunte o solutie de netrimitere in judecata intr-un dosar in care persoana respectiva era cercetata pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante”.