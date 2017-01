Formularul 088, la un pas de a deveni istorie

Ministerul Finantelor, Viorel Stefan, a declarat ieri, in sedinta de Guvern, ca se va renunta la formularul 088 al ANAF si ca azi va ajunge la Monitorul Oficial ordinul semnat de presedintele ANAF.

“Suntem in faza de evaluare a impactului acestei masuri. Maine, ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) va ajunge la Monitorul Oficial. De asemenea, vom face o evaluare a conducerii ANAF si vom lua masuri in consecinta”, a declarat Viorel Stefan, ministrul Finantelor. Formularul 088 (“Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA”) a fost introdus in luna ianuarie a anului trecut, fiind contestat de consultantii fiscali. Va amintim faptul ca, in decursul zilei de miercuri, seful PSD nota pe Facebook faptul ca a cerut Guvernului ca, in aceasta saptamana, formularul 008 – la care a facut referire ca la “cosmarul oamenilor de afaceri” si “o povara birocratica, din cauza careia mii de firme romanesti au fost blocate abuziv” – sa devina istorie. Mai precis, el le-a solicitat guvernantilor “sa elimine corvoada numita Formularul 088!”. Va mai amintim ca formularul in cauza este cel pe care, inca de acum aproximativ doi ani, firmele care solicitau inregistrarea in scopuri TVA trebuiau sa il completeze.