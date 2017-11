Formula 1 fara Ferrari

Despartirea ar „fi prea dureroasa”, o spune chiar Jean Todt, presedintele Federatiei Internationale de Automobilism. Afirmatiile vin dupa ce Ferrari, aflat in conflict cu noul patron al F1, a amenintat ca paraseste competitia.

“Ferrari este o marca unica, intre automobilele de cursa si de strada. Consider ca ar fi prea dureros pentru echipa italiana sa nu participe la Formula 1”, afirma Todt, care a fost si director executiv al echipei italiene. Numai ca regretele oficialului francez vin cam tarziu: la inceputul anului, compania americana Liberty Media a cumparat Formula 1 cu 8 miliarde de dolari, debarcandu-l si pe conducatorul ei, Bernie Ecclestone. Apoi noul proprietar a anuntat reguli noi, standardizarea motoarelor si echilibrarea distributiei banilor catre echipe, dupa expirarea actualului acord comercial, scadent in 2020. O „democratizare” a Formulei 1(inspirata dupa modelul curselor din Statele Unite), care loveste in interesele marcilor performante, cum este Ferrari sau Mercedes, mai ales ca firma din Maranello, care isi va sarbatorii anul acesta sapte decenii de existenta, a participat an de an in cursele F1, din 1950, si incaseaza plati speciale in baza statutului sau istoric, avand chiar drept de veto in anumite decizii, in baza actualului contract. „Sunt si lucruri cu care nu suntem de acord, unul este legat de unicitatea sistemului de propulsie pentru participanti. Nu as incuviinta ca asta sa se intample. Vom fi obligati sa luam anumite decizii daca vedem ca sportul o ia intr-o alta directie din 2021. F1 a facut parte din ADN-ul nostru de cand ne-am nascut. Dar daca schimbam locul de joaca pana devine de nerecunoscut, eu nu vreau sa ma mai joc”, a reactionat presedintele Ferrari, Sergio Marchione.