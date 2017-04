Ford i-a luat fata Daciei!

Surpriza pe piata auto din Romania: modelul Ford Focus devine a doua cea mai cumparata masina in luna martie, dupa Dacia Logan, depasind Dacia Duster, in statistica celor mai vandute masini in trimestrul 1.

Cu noul clasament- Logan, Focus, Duster- se pare ca romanii si-au schimbat alegerile in privinta masinilor noi, mai ales ca (alta surpriza) un alt model Ford, Fiesta, a urcat pe pozitia a patra, surclasand una dintre cele mai apreciate masini de pe piata autohtona – Skoda Octavia, un automobil de familie si de clasa superioara micului Fiesta. Si Dacia Sandero (modelul este foarte bine vandut in Franta, unul din cinci soferi din Hexagon conduce un Sandero) urca pe locul sase, depasind Skoda Rapid. Cifrele arata ca au fost inmatriculate 855 de Dacia Logan, 520 Ford Focus, 392 Dacia Duster si 283 Ford Fiesta. In primele trei luni din acest an a fost inmatriculata o masina noua la cinci masini second hand, dupa eliminarea timbrului de mediu in 1 februarie. Cum valoarea timbrului ajungea chiar si la 1000 de euro in cazul unui automobil uzat multi romani au amanat cumpararea sau inmatricularea unui autoturism nou pentru luna martie. Inmatricularile de masini noi au crescut cu 27,5 % , ajungand la peste 22276 unitati (17 476, in primul trimestru 2016), iar cele pentru automobilele second hand s-au dublat la 128123 unitati (64690). Doua Bentley Continental, patru Tesla, un Lamborghini Huracan si doua Ferrari, sunt cele mai scumpe masini inmatriculate in trimestrul 1.

