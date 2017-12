Fondatorul Zara isi scoate magazinele la vanzare

Imperiul miliardarului Amancio Ortega pare a se clatina: Inditex, cel mai mare retailer de imbracaminte din lume vrea sa vanda 16 magazine Zara din Spania si Portugalia pentru 400 milioane euro.

Mai precis, oferta lui Ortega, al patrulea cel mai bogat om din lume, este un acord de vanzare sau inchiriere pe 20 de ani, proprietarii avand optiunea de a elibera proprietatile dupa 5 ani. Un oficial Inditex a spus ca decizia face parte dintr-un plan de extindere a strategiei de leasing a companiei, in contextul in care majoritatea magazinelor sunt operate prin aceste contracte. Mai este vorba insa si de cresterea vertiginoasa pe care o inregistreaza comerciantii on line, chiar daca Spania are cel mai scazut nivel de absorbtie a vanzarilor pe internet(3% fata de 8% in restul Europei), se estimeaza ca aceasta piata va creste rapid in tara. Dealtfel paisprezece dintre locatiile scoase la vanzare se afla in Spania. Inditex are 7292 de magazine in 94 de tari, dintre care 279 au fost deschise anul trecut. In Romania, compania fondata in 1963 detine 123 de magazine sub sapte branduri, Zara (25), Zara Home (6), Bershka (24), Stradivarius (24), Pull&Bear (24), Massimo Dutti (11) si Oysho (9).