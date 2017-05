Focuri de arma pe strazile Capitalei

Doua atacuri armate au avut loc succesiv, marti si miercuri, pe strazile din Bucuresti. Un barbat si-a impuscat sotia, si un ofiter SPP s-a sinucis, tragandu-si un glont in inima.

Ciudata succesiune de intamplari cu focuri de arma, in plin Bucuresti. Usor-usor, incepem sa semanam cu Vestul Salbatic.

Un barbat si-a impuscat sotia care lucra la o agentie de turism in Capitala. Femeia a murit marti, dupa ce a fost impuscata cu un pistol cu bile. Mirela Luminita Iancu, in varsta de 31 de ani, se afla la serviciu, iar partenerul de viata a fost cel care a ucis-o cu sange rece. Se pare ca cei doi erau certati, iar barbatul a venit la agentia de turism unde lucra sotia lui si s-au certat din nou. Dupa cearta aprinsa, barbatul a impuscat-o in cap pe femeie. Medicii nu au mai putut face nimic. Ulterior, barbatul a fost gasit mort si el acasa de catre politisti, intr-o comuna din Calarasi. Autoritatile sustin ipoteza ca barbatul s-a sinucis. Barbatul, pe nume Florinel Sorinel Iancu, in varsta de 45 de ani, detinea legal arma.

Impuscat in piept, ofiterul SPP a murit la Spitalul “Bagdasar-Arseni”

Barbatul care s-a impuscat in piept, in timp ce era pe strada, in zona Tineretului-Sincai din Capitala, a murit la Spitalul “Bagdasar-Arseni”. Purtatorul de cuvant al Serviciului de Protectie si Paza, Bogdan Onea, a declarat ca barbatul era ofiter SPP. Onea a precizat ca ofiterul SPP avea 38 de ani, era casatorit si avea un copil. “In zona Bulevardului Tineretului, un barbat a comis un act de autoagresiune, impuscandu-se in piept. A fost transportat de urgenta la spital”, au spus oficiali din Politia Capitalei. In conditiile in care barbatul este militar, politistii au informat Parchetul Militar, care va deschide un dosar in acest caz.

