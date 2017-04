Focuri de arma in inima Parisului: un mort si doi raniti (VIDEO)

Oamenii legii francezi au fost din nou in alerta, dupa ce un individ a deschis focul intr-o zona celebra a Parisului, respectiv pe Champs Elysees, ranind trei politisti.

Din pacate, viata unuia dintre oamenii legi impuscati de atacatorul in varsta de 39 de ani nu a mai putut fi salvata. Colegii sai, in schimb, au ajuns in grija medicilor. Barbatul inarmat a fost ucis de fortele de ordine chiar in zona in care a avut loc incidentul, de unde ar fi incercat sa se faca mevazut.

Din cate precizeaza presa locala, presupusul atacator era banuit de legaturi islamiste radicale. De altfel, insusi presedintele Hollande nu a exclus ipoteza ca atacul de joi seara sa fie unul de natura terorista. Mai mult, din cate noteaza media internationala, atacul ar fi fost revendicat deja din directia ISIS.

sursa foto: captura youtube

loading...