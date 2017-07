FMI ajuta si fara bani

FMI a anuntat ca va lansa un nou instrument de sprijinire a guvernelor care se confrunta cu dificultati financiare. Bizar, acest instrument nu implica bani. Practic, e un soi de garantie.

In loc sa ofere credite ieftine, noul instrument al FMI va servi ca o dovada de recunoastere a programului de reforma al unui guvern. Beneficiind de aprobarea FMI, guvernele vor putea sa acceseze alte forme de finantare de la banci si de pe pietele de obligatiuni, sustine institutia. “Noul instrument este conceput sa ajute tarile sa deblocheze finantare din partea creditorilor oficiali si a donatorilor privati (…) Permite tarilor sa trimita un semnal de angajament fata de reforme si sa catalizeze finantare din alte surse”, zicea FMI. Astfel, in loc sa ofere credite in schimbul aderarii cu strictete la un program convenit de reforme economice si financiare, si cu tinte de performante revizuite trimestrial, FMI se va concentra doar pe politicile guvernelor. “Politicile sprijinite de noul instrument vor trebui sa indeplineasca aceleasi standarde ca si cele impuse de un credit standard de la FMI”, a precizat institutia.