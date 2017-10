Flacara olimpica si-a inceput drumul spre Coreea de Sud

Flacara a fost aprinsa ieri in situl antic Olympia (sudul Greciei) de unde a plecat intr-o lunga calatorie care se va termina in 9 februarie 2018, cand va avea loc deschiderea Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang.

Soarele i-a jucat festa actritei elene Katerina Lehou, care a jucat rolul marii preotese si care nu a putut aprinde torta conform traditiei, cu ajutorul razelor solare care trec printr-o oglinda parabolica. Din cauza norilor, actrita a recurs la o flacara de rezerva, pregatita din timp. Dar si aici a avut nevoie voie de trei incercari pentru a aprinde cu succes prima torta a stafetei olimpice, in prezenta premierului sud-coreean Lee Nak-yon.

Primul purtator al stafetei a fost, ieri, schiorul de fond si biatlonist grec Apostolos Angelis (24 ani), iar al doilea fostul fotbalist international sud-coreean Park Ji-Sung (37 ani), care a jucat pentru cluburi precum Manchester United si PSV Eindhoven. Flacara va parcurge 2129 km pe teritoriul Greciei inainte de a ajunge, luni, la Acropole, unde va fi predata a doua zi sud-coreenilor, pe stadionul din Atena. Incepand cu 1 noiembrie si pana in 9 februarie, torta olimpica va fi purtata in provinciile sud-coreene. JO din Pyeongchang se vor derula in perioada 9-25 februarie, la doar 80 de kilometri distanta de la frontiera aflata sub stricta supraveghere cu Nordul comunist.