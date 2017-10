Fiul lui Woody Allen l-a dat in gat pe hartuitorul Weinstein

Dezvaluirile abuzurilor sexuale comise de producatorul Harvey Weinstein au la origine o „cartita”: Ronan Farrow, singurul fiu biologic al lui Woody Allen si Mia Farrow. Angajat ca reporter de investigatii la The New Yorker, Farrow a avut un motiv personal pentru a-l demasca pe Weinstein – prietenia cu celebrul sau tata.

Ronan Farrow a crescut intr-o familie marcata de scandaluri, cu acuzatii de pedofilie lansate impotriva tatalui sau de mama si de sora sa, in urma carora, prin anii 90, Woody Allen a fost indepartat de “lumea buna” de la Hoolywood si a ramas fara sponsori pentru a-si produce filmele. Moment speculat de Harvey Weinstein, care a relansat cariera lui Allen, o colaborare din care s-au nascut “Bullets over Broadway” (1994) sau “Mighty Aphrodite”, premiat cu Oscar. De altfel Woody Allen a comentat destul de ambiguu acuzatiile impotriva lui Weinstein, declarand ca “toata povestea Harvey Weinstein este trista pentru toata lumea implicata”.

Desi nume grele din industria filmului- Matt Damon, Russell Crowe, Ben Affleck sau regizorul Quentin Tarantino – au aflat din surse sigure abuzurile in care a fost implicat producatorul, dar le-au trecut sub tacere, Ronan Farrow a decis sa-si lanseze ancheta in scandalosul “sexgate”, demascandu-l pe sprijinatorul tatalui sau. Farrow a incercat sa publice reportajul la NBC, insa postul a respins materialul “din lipsa de consistenta”, dar dupa ce a aflat ca alti doi jurnalisti de la The New York Times investigau aceleasi fapte, cotidianul a publicat articolul. O razbunare care ar merita un film castigator de Oscar, spune ABC.