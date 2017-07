Fiscul spaniol, descindere pe iahtul lui Ronaldo!

O vacanta stricata pentru starul de la Real Madrid: agenti inarmati apartinand departamentului vamal al Fiscului spaniol au navalit pe iahtul unde isi petrec clipele de relaxare Cristiano si iubita sa, Georgina Rodriguez, alaturi de copiii sai si de alti membri ai familiei. Pentru portughez, zilele de odihna din Insulele Baleare trebuiau sa fie un scurt respiro dupa Cupa Confederatiilor, inainte de revenirea la Madrid. Aici se potriveste o vorba: de rusi si de fisc nu scapi nici in gaura de sarpe!

Ronaldo tocmai se intorsese de la masa, dintr-un restaurant din Formentera, cand a fost suprins de o patrula de trei agenti care s-au apucat imediat sa cotrobaie iahtul si sa ceara mai multe documente. Actele le-au fost inmanate de o ruda a portughezului. Pe parcursul inspectiei, Cristiano a stat calm si relaxat, dar nici nu a discutat cu agentii despre ce se intampla. “Dupa o ora si jumatate, persoana care trebuia sa dea documentele si-a luat la revedere de la agenti cu o strangere de mana si agentii au reactionat zambind”, noteaza hola.com. Mai ciudat este ca patrula fiscala nu a dat nicio explicatie despre motivul descinderii, astfel ca se pot face diferite speculatii in privinta recentelor necazuri financiare ale fotbalistului sau alte nereguli legate de iahtul inchiriat. Cristiano Ronaldo a fost atras intr-o presupusa frauda fiscala de 14,7 milioane de euro, fiind vizat de o plangere a Parchetului din Madrid. Justitia spaniola a anuntat ca frauda s-ar fi comis in perioada 2011 – 2014, prin intermediul unor societati din Insulele Virgine si Irlanda. Ulterior, in luna iunie, si impresarul lui Ronaldo, Jorge Mendes, a fost pus sub acuzatie pentru delict fiscal in Spania.