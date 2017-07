Fiscul scoate la vanzare un hotel…bantuit!

ANAF scoate la licitatie Hotelul Decebal din Baile Herculane, fostul “Hotel Franz Iosif”, o cladire construita in 1865 si care este inclusa in Top 10 hoteluri bantuite.

Hotelul, se intelege, este bantuit de o fantoma care ar pazi o comoara ascunsa de pe vremea romanilor, o sustine chiar site-ul Primariei Baile Herculane. Cu sau fara fantoma, Fiscul executa silit cladirea pentru a recupera din datoriile de 2 milioane de lei catre stat pe care le are proprietarul, firma Microroyal din Timis. Cladirea are 4 niveluri, demisol, parter si doua etaje, iar suprafata totala de teren aferenta este de 2.651 metri patrati, din care 805 metri patrati de teren liber de constructii. Statiunea Baile Herculane, degradata in prezent, l-a avut client si pe imparatul Austriei, Franz Iosif, care a spus in 1852 ca este “cea mai frumoasa de pe continent”, iar imparateasa Elisabeta (Sisi) scria despre “o prezenta distincta si incantatoare”. Autoritatile locale informeaza ca in localitate sunt disponibile si „atractii turistice locale mai putin obisnuite”: In topul celor “10 hoteluri bantuite”, realizat de America Tours in perioada 2010-2011, la pozitia a patra, se gaseste Hotelul Decebal din Piata Hercules, prezentand fantoma unei femei, imortalizata de un cuplu de turisti. O legenda locala spune ca sub fundatiile Hotelului Decebal, vechi de 150 de ani, s-ar ascunde o comoara romana, pazita de aceasta fantoma, pentru a tine departe cautatorii de comori.