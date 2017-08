Fiscul nostru se da la NATO

Membrii Comandamentelor Fortelor Aliate si familiile acestora vor trebui sa declare si sa achite taxe statului roman pentru bunurile pe care le instraineaza in Romania si pentru care au beneficiat de scutire. Asa zice Fiscul nostru…

Fiscul pregateste procedura si formularele pentru ca acestia sa poata declara si achita ceea ce datoreaza statului roman conform unui acord din 2015 prin care au primit pana acum o serie de facilitati fiscale. Potrivit unui acord semnat in 2015 intre Guvern si Comandamentul Suprem al Fortelor Aliate din Europa si Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, personalul de rang inalt beneficiaza de anumite facilitati si imunitati, inclusiv de natura fiscala, in perioadele in care se afla in Romania. Acestia beneficiaza, printre altele, de facilitati pentru importul si achizitia de bunuri personale si mobila, importul si achizitia de vehicule proprietate personala, exceptarea de la taxele de timbru si de la taxele cu privire la orice aparat personal de radio, de televiziune, precum si orice echipamente de comunicatii electronice. Acordul prevede ca articolele achizitionate de membrii Comandamentelor Fortelor Aliate si de catre dependentii lor, fara plata de taxe, impozite, onorarii si costuri, in conditiile prevederilor acestui articol, pot fi instrainate in Romania prin vanzare, schimb sau donatie, numai dupa plata taxelor si/sau impozitelor datorate in Romania. “Ca urmare, este necesara elaborarea unei proceduri de stabilirea impozitelor si taxelor datorate in Romania de catre membrii Comandamentelor Fortelor Aliate sau dependentii acestora, pentru articolele care urmeaza sa fie instrainate si care au fost achizitionate fara plata impozitelor si taxelor datorate”, spune ANAF.