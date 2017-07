Fiscul, cu ochii pe Untold

Cluj-Napoca a devenit, in ultimii ani, scena unor evenimente culturale de anvergura, care aduc beneficii financiare organizatorilor, dar si comunitatii per ansamblu, inclusiv persoanelor fizice care inchiriaza locuintele pe post de spatii pentru cazare.

Fiscul este atent si la veniturile de acest fel. In perioada urmatoare, la Cluj-Napoca sunt programate concertul Depeche Mode si festivalul Untold. “DGRFP Cluj-Napoca anunta contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile din patrimoniul personal ca urmare a evenimentelor culturale care vor avea loc in municipiul Cluj-Napoca, sau cu alte ocazii ca au obligatia sa inregistreze contractul din inchiriere la Fisc, in termen de 30 de zile de la data incheierii conventiei intre parti. Odata cu inregistrarea contractului se depune si declaratia privind venitul estimat/norma de venit”, a transmis DGRFP Cluj-Napoca. Printre evenimentele importante programate in Cluj-Napoca in perioada urmatoare se afla concertul trupei Depeche Mode (23 iulie) si festivalul Untold (3-6 august). Tot in judetul Cluj, dar nu in Cluj-Napoca, s-a consumat in weekend-ul trecut un alt festival important, Electric Castle. Si acesta a fost strict monitorizat.