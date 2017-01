Fiscul, cat pe ce sa devina dealer de droguri

Toate cele peste 900 de plicuri de “ingrasaminte” ridicate in luna decembrie de DIICOT de la magazinul ANAF din Targu Jiu sunt droguri. Care au fost cat pe ce sa fie comercializate consumatorilor locali…

Biroul teritorial Gorj al DIICOT a ridicat cele peste 900 de plicuri de la magazinul ANAF pe 24 decembrie. “A venit raportul preliminar. Sunt droguri de risc si mare risc, dar cu mentiunea ca ele la momentul confiscarii nu erau considerate droguri. Cam 600 sunt droguri de risc si de mare risc si vreo 300 sunt substante psihoactive. Deci toate sunt droguri. (…) Pe pliculete scria ingrasamant natural, chestii din astea”, a declarat Mihaela Porime, procuror-sef la structura centrala a DIICOT. Anterior presa anuntase ca ANAF are disponibile la vanzare aproape 1.000 de pliculete de substante despre care afirma ca sunt “ingrasaminte”. Pliculetele, cu denumiri ca Special Gold, Pixie C, Get (probabil Get High), Hell, Jeffrey sau Biba au pretul de 0,25 lei /bucata. In urma cu mai multi ani, un plic de Special Gold ajungea la cateva zeci de lei”. Motivul pentru care drogurile au ajuns la comercializare pare a fi faptul ca legislatia care incrimineaza etnobotanicele a fost introdusa dupa confiscarea plicurilor. Plicurile cu “ingrasaminte” au fost confiscate in 2011 din cauza unor nereguli vamale, pentru ca au fost aduse din strainatate de catre o firma fara ca aceasta sa aiba actele necesare pentru a importa astfel de produse.