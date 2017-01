Firmele romanesti, inexistente pe Internet!

Pare exagerat, dar in realitate, doar 12 din 100 de firme autohtone, cu peste 10 angajati, si-au facut publicitate cu ajutorul Internetului, in 2016.

O situatie care le pozitioneaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana, 12%, arata un studiu al agentiei de marketing Perceptum.

Mai mult, in Romania, doar 42% din intreprinderile mici si mijlocii(IMM) au o pagina de Internet. Statisticile Eurostat atentioneaza ca antreprenorii romani nu se ocupa cu promovarea afacerilor pe retelele de socializare.

“Din pacate, cele mai multe firme romanesti risca sa ramana mult in spatele companiilor straine. Iar aceasta statistica este cu atat mai ingrijoratoare cu cat Romania detine infrastructura optima pentru aceste actiuni. In ultimii ani, utilizarea mediilor sociale a crescut spectaculos. In 2017, continutul video va atinge varful in privinta modalitatilor preferate de promovare pe Internet”, a explicat Raluca Ghilea, CEO Perceptum, precizand ca adaptarea paginilor web ale firmelor la smarthphone-uri va fi o conditie obligatorie pentru cei care vor sa-si atraga clienti. Potrivit statisticilor companiei de analiza a traficului pe Internet, Stat Counter, incepand de anul trecut, telefoanele mobile si tabletele au depasit, in premiera, desktop-urile la rata de utilizare a Internetului.

Malta si Irlanda detin cele mai multe firme care se promoveaza pe retelele de socializare(71%, respectiv 66%), iar la nivelul Uniunii Europene, 77% din IMM-uri detin o pagina web, 45 % utilizeaza retelele sociale si doar 25% isi fac reclama pe internet.