Firea, vedea-te-as in statia RATB!

Pe masura ce trece timpul, Gabriela Firea imi devine tot mai de nelipsit. Nu am votat-o, recunosc, dar nici impotriva ei nu am fost. Era tot ce puteam face bun pentru ea, atunci, preferand o cafea cu un prieten si lasand altora placerea de a vota. Mi-a creat dependenta, de aici si nelipseala. Daca nu se zbate ea literar vrandu-mi cu orice pret binele meu de bucurestean, imi merge prost toata ziua. Asa, cand dau de ea pe la vreun televizor, viata imi devine vesela.

Sincer, desi stiu ca e greu de crezut, eu o apreciez. Cand apare ea si face prognoza meteo a Primariei pot sa ies linistit din casa. Nu se intampla nimic. E ca un film indian in care nici fata nu moare, nici iubitului nu i se fura calul si nici copiii nu fac rujeola.

Nu intrati incaltati in piscina

Gabriela Firea, ziceam, mi-a lipsit si acum doua zile, cand toata lumea anunta urgia de pe lume. As fi vrut sa o vad. Macar intr-o statie RATB, luand din plin un jet de noroaie aruncat de rotile autobuzelor. Cine a avut chef de prostii s-a luat dupa gura ei, ca sa facem Bucurestiul un oras al transportului cu mijloacele RATB, masina personala fiind doar o alternativa. Ne-am inghesuit in masinilei ei, si? Mi-ar fi placut s-o vad intr-un refugiu fara acoperis, udata de sus si stropita de jos, asteptand un autobuz sau un troleibuz din alea cu care ne ameninta ne va schimba viata. Mi-ar fi placut s-o vad traversand inot un bulevard cu apa pana la trotuar. Daca toti cei care ne-am stricat incaltarile in ziua aia si in altele am da-o in judecata pentru recuperarea pagubelor, ar face o conferinta de presa si ne-ar raspunde, candida, ca nu s-a terminat inca licitatiile pentru borduri mai inalte si ca, oricum, in piscina nu intri cu pantofii in picioare. Mi-ar fi placut s-o vad intr-un troleibuz aglomerat, inghiontita in coaste, cu manerul unei umbrele infipt in sale si coborare obligatorie in balta. Nu o spun cu rautate, e capitanul nostru, a zis ca va fi si primarul celor care nu au votat-o.

Arta de a cuvanta vorbe

“Nu trebuie sa ironizam autoritatile sau ca este un cancan traficul din Capitala, pentru ca noi cautam si incercam sa gasim cele mai bune metode de decongestionare”, s-a grabit ea sa raspunda acuzatiilor. Nu, Firea, traficul din Bucuresti nu este un cancan, te inseli, este o prostie pe care o gestionezi. Despre ce solutii de decongestionare vorbesti? De cand ai ajuns primar le tot cauti si nu ai ajuns la ele. Nu gasesti decat vorbe, aceleasi sau discret modificate, de parca ai fi Iohannis. Vorbesti de parcari cu usurinta cu care iti asezi suvitele rebele si faci targuri de un kitsch infiorator, dar nu esti in stare sa aduci nici macar o trotineta cu aer conditionat, sa nu zic un autobuz. Vorbesti de decongestionare in conditiile in care nu ai reusit sa tragi o linie pe asfalt, iar cand ai facut-o era sa omori tot orasul. Nu-ti mai spun nimic, Gabriela Firea, esti un subiect lipsit de savoare. Dar fii si primarul meu, cel care nu te-a votat. Fii alaturi de mine cand intra 331 in statie si te umple de toate mocirlele pe care ai zis ca le rezolvi.