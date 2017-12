Firea se refugiaza in Enescu

Gonita de premier si de protestatari din Piata Victoriei, primarita Capitalei si-a luat instalatiile la spinare si s-a oprit cu ele in Piata Enescu.

Targul de Craciun planificat de PSD sa creasca, in locul protestelor, sub ferestrele Palatului Victoria a fost mutat in Piata George Enescu. Edilita noastra cea de toate zilele a luat aceasta decizie dupa ce personalul insarcinat cu montarea echipamentelor si instalatiilor a fost pus pe goana de protestatarii care au ”inchiriat” Piata Victoriei inca din luna ianuarie. Protestatari care ar fi putut fi la o adica potoliti de jandarmerie, dar ce te faci cu premierul Mihai Tudose – care a criticat-o public pe madam Firea pentru lipsa de inspiratie demonstrata in momentul in care a decis sa organizeze un targ intr-un loc inaccesibil practic trecatorilor si lipsit pe deasupra de locuri de parcare. Cum e greu sa pui jandarmii pe Tudose, chiar si in conditiile in care MAI-ul este condus de Carmen Dan, Gabriela Firea a dat inapoi si si-a mutat tarabele in alta piata ultracentrala – George Enescu. Ceea ce nu inseamna insa ca blonda Gabriela s-a pierdut cu firea si se da batuta. Dimpotriva, dat fiind ambatul care o anima, este clar ca planuieste acum cum sa-i puna pielea pe bat colegului Tudose, atat la partid cat si la Guvern. Naivii o pot banui insa pe distinsa edilita ca ar fi preocupata doar de deszapezirile de sezon si de fluidizarea traficului de sarbatori.