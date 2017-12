Firea, Preamilostiva de milioane a Patriarhului Daniel

Daca s-ar fi inventat medalia „Dai un ban si nu-l mai ai”, sigur Gabriela Firea ar fi obtinut-o. La fel si ordinul „Iubiti-ma pana nu vine viscolul”. Sau distinctia „La cheltuieli, inainte!”, in grad de Mare Ofiter.

Nu ma laud ca as rupe pragurile bisericilor sau ca sunt campion la facut cruce in autobuz cand trec pe langa vreo cladire cu turle si cruci deasupra. Sunt credincios in limitele decentei, fara spectacole televizate si imbranceli la pupat oscioarele unora sau altora. Credinta, pentru mine, ramane un act de intimitate maxima. Punct. Dar nu pot sa nu zambesc ironic si sictirit cand o vad pe madam Firea cum vrea sa doboare recordul la imagine publica de bonton, de parca Dumnezeu, la judecata, ar intreba-o cate cruci si-a facut in fata camerelor de filmat sau cate decoratii bisericesti a primit. Oricum, a mai luat una, din mana Patriarhului Daniel: Ordinul Crucea „Maria Brancoveanu”, la inaugurarea Centrului multifunctional de sanatate „Sfantul Nectarie”. Nu se stie cati bani a bagat Patriarhia acolo. Sau daca a bagat. Firea, insa, a daruit masa cu 1 milion de lei. Frumos, pana la urma. Ar fi fost insa cu mult mai frumos daca s-ar fi pastrat o discretie totala. Faptele bune nu se fac pentru pentru imagine publica sau politica. E de ajuns ca a dat 4,5 milioane de euro pentru Catedrala Mantuirii Neamului, desi neamul asta nu se va mantui de cheltuieli niciodata. Sunt convins ca Biserica are si ea nevoile ei, dar nu sunt convins ca, scosi din bugetul primariei, banii astia ajung chiar la Dumnezeu. Dupa cum nu sunt convins ca Gabriela Firea va renunta la a-si face imagine inclusiv pe banii mei, din taxele si impozitele platite.