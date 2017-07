Firea nu se atinge de opera nasei

Primarita care a facut deja din vorbe tot Bucurestiul nu se atinge nici picata cu ceara de Cathedral Plaza. O impozanta cladire de birouri construita ilegal in opinia instantei, motiv pentru care magistratii au si decis demolarea ei – hotarare ignorata insa de Primaria lui Firea.

Desi isi face reclama de femeie barbata si cu mila de bucuresteni, Gabriela Firea se limiteaza doar la gargara. Nu numai ca misca doar in interesul ei si al amicilor, nicidecum al bucurestenilor, dar isi permite si sa ignore o decizie definitiva de demolare a cladirii Cathedral Plaza. Una infipta, cu concursul tacit al predecesorilor lui Firea la PMB, in coasta Catedralei Sfantul Iosif – lacas pe care noua constructie l-a zguduit literalmente din temelii. Cum Justitia s-a pronuntat, Primaria Generala trebuie acum sa purceada la treaba si sa demoleze cladirea de birouri. Gest pe care Firea nu poate sa-l faca din respect pentru Daiana Voicu – nasa sa de maritis cu actualul sot Florian Pandele si cea care s-a ocupat de construirea contestatului imobil numit Cathedral Plaza. O situatie clasica de ”pura coincidenta”, asa cum a catalogat ironic situatia Francisc Dobos, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Bucuresti. O coincidenta care a facut ca Daiana Voicu sa naseasca atat cuplul Pandele cat si constructia Cathedral Plaza, fapt care a inrudit-o pe primarita generala cu imobilul condamnat la demolare. Este absolut de inteles in aceste conditii de ce Primaria Capitalei a decis sa paseze, din nou, responsabilitatea demolarii Cathedral Plaza, pe motiv ca nu are competente, atributiile avizarii desfiintarii imobilului revenind ”exclusiv” Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice si proprietarului – in opinia Gabrielei Firea. In plus, sa nu uitam ca este vara si Primaria este extrem de ocupata cu datoria sa de capatai in acest anotimp: udarea panselutelor si arborilor care strajuiesc marile bulevarde, de preferinta exact atunci cand ploua cu galeata. Irosind asa banii PMB, primarita iubitoare de nasa isi asigura inca un motiv de amanare a demolarii controversatei Cathedral Plaza, respectiv acela ca Primaria nu mai are fonduri.