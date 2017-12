Firea, ne mai plimbi mult cu vorba?

A trecut un an si jumatate de cand Bucurestiul, prin alegerea Gabrielei Firea ca primar, ar fi trebuit sa se schimbe la fata. Sau macar sa inceapa sa arate a capitala europeana, ca tot se da ea in vant dupa sintagma asta. Nu are nicio sansa, insa, atat timp cat programul de administrare a orasului, propus de ea in campanie, a ramas, in continuare, programul vorbelor gaunoase.

Realizarile de pana acum, caci sunt cateva, totusi, nu acopera nici 10%, cred, din ceea ce a promis. Smechereste, se coboara la actiuni marunte, de luat fata fraierilor care inca mai vad in ea vreo mare personalitate.

Targul de iluzii

Sigur ca este de apreciat gestul ei de a declara cetateni de onoare trei militari romani raniti in razboaiele care nu au fost nici ale lor, nici ale noastre. Stiu ca nu sunt de crezut cand vorbesc despre lucrurile bune facute de ea, lumea crezand ca iar o iau peste picior, dar, sincer, de data asta am aplaudat. Si cred ca si ea s-a bucurat. A castigat un plus de imagine cu trei medalii, trei diplome, trei buchete de flori si o sedinta aproape solemna. Investitie mica, efect mare. Vai, cat e de patrioata, au murmurat babele din Obor. Este, nu zic nu, ea cu patriotismul local sta mai prost. O rezolva insa repede si pe asta, mai inaugureaza o Piata Regele Mihai I, desi mai exista una, mai nascoceste niste piatete cu nume straine, caci Calistrat Hogas, Radu Tudoran sau Garabet Ibraileanu ii zgaraie urechile, si hai ca e de ajuns. Lumea, evident, va spune uite, maica, ce se agita mititica pentru noi. Serios? Hai , lasa-ma! Eu nu vad decat un program calculat de prostire a bucuresteanului usor de dus de nas. Mai face o pomana cu vouchere pentru biciclete, exact cat sa aiba smecherii ce vinde pe internet, mai promite niste vacante gratuite, isi mai schimba look-ul in salonul de coafura din primarie, mai un scandal cu Tudose, mai o pupatura pe marele fesier al lui Dragnea si gata, trece mandatul. Stiu, insa, ca astea nu sunt trecute in programul care i-a adus cam 42% din simpatia electorala a bucurestenilor. Si ce daca?

Ne e rau din fleacuri, cucoana!

Culmea este ca, daca o iei la bani marunti, iti pui in cap pesedimea de la orase si sate, desi doar bucurestenii sunt cei care simt pe pielea lor ce inseamna sa o ai pe Firea primar. Dezastru pe linie la transportul in comun, nici macar o trotineta pusa in circulatie. Te prosteste in fata cu licitatii, cu studii de impact sau mai stiu eu de care, de parca ar achizitiona nave intergalactice, nu autobuze. Vrea wi-fi in tramvaie si troleibuze. Mi-e rau din fleacuri, Fireo! Adu odicolonu’, ca ma prabusesc! Da’ un autobuz civilizat nu vrei sa aduci? Un trafic modern n-ai vrea, fara blocaje de zeci de minute? Niste locuri de parcare de resedinta, alea promise in campanie, nu ti-ar surade? Nici macar alea de la intrarea in oras, ca nu mai puteai de mandrie cand vorbeai de ele? Niste semafoare inteligente, ca tot le laudai? Sau banda unica pentru RATB? Vine iarna, daca n-ai bagat de seama, si parca vad ca statiile vor fi troienite, iar stradutele infundate de nameti ca si anul trecut, cand minteai la televizor ca orasul e curat. In cate scoli si licee din Bucuresti s-au infiintat cabinete medicale, dupa cum ne amenintai? Ai avut farafastacuri cu targuri si cel mai frumos balcon, de parca asta ne trebuia. N-ai vrea sa faci, cu mana ta, si cel mai frumos trotuar pe timp de iarna, si-ti dau eu premiu?