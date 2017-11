Firea, la concurenta cu mafia tiganeasca

Primarita Capitalei a tabarat pe capul ministrului Transporturilor, Felix Stroe, pe care vrea sa-l convinga sa-I paseze ei toate liniile CFR scoase din uz.

Intentia Gabrielei Firea este de a scoate vechile linii ferate aflate in paragina si in locul lor sa faca diferite obiective de utilitate publica ”cum ar fi alei, strazi si alte activitati necesare Capitalei”. Cum liniile cu pricina sunt situate undeva mai la marginea Bucurestiului, este greu de inteles cam ce alei si activitati vrea sa realizeze Firea pe acolo, dar nici nu te poti pune cu imaginatia debordanta a doamnei primar. Cert in toata afacerea este doar faptul ca se poate obtine o gramada de bani din vanzarea cantitatii imense de fier vechi care se va aduna in urma demontarii liniilor CFR. Iar asta inseamna ca suava noastra primarita va administra o mega-afacere intr-un domeniu rezervat mafiei tiganesti – specializata de ani buni in furgasirea si vanzarea fierului vechi. Dupa cum se vede, duduia Firea nu le prea are cu descongestionarea traficului, cu modernizarea transportului public, cu incetarea blocarii orasului cu sau fara temei, dar in schimb miroase din start o afacere rentabila si nici nu ezita sa concureze neloial mafia tiganeasca cu ajutorul colegilor de partid. Concret, Firea a anuntat ca a trecut deja prin CGMB proiectul de hotarare necesar preluarii vechilor cai ferate, ca l-a ”rugat verbal” pe domnul ministru sa-i faca hatarul iar acesta, ca orice pesedist galant, a fost de acord sa demareze procedurile tehnice si juridice care permit transferul mult doritelor cai ferate de la MT la Primaria Generala.