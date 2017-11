Firea isi pregateste tinuta si coaforul pentru prima zapada

Dupa ce ne-a obisnuit cu iesiri aproape zilnice in fata camerelor de filmat, de la o vreme, Gabriela Firea, primarul general al Bucurestilor a disparut din peisajul mediatic. Putem banui un singur lucru: primarita lucreaza, zi si noapte, la planul de a imblanzi traficul din Capitala. Dar si iarna…

In Romania, o imagine publica buna este aur curat, indiferent daca esti bun la ceva sau nu. De aceea, mai toate persoanele publice fac pe dracu-n patru sa „dea bine” la popor. Putini insa au in sange acest lucru. Gabriela Firea face parte din aceasta casta si, de regula, isi joaca rolul cu maiestrie. Ba, uneori, e aproape in stare sa spuna si cate un adevar, riscand sa-si supere superiorul politic de Teleorman , sau pe premierul-fantoma al PSD, indiferent cine e el. Dar, nu o face oricum, ci machiata, coafata si imbracata mai mult decat corect, adica precum o cucoana care stie ca si ce e sic si ce impresioneza electoratul feminin. La capitolul coafura cel putin, zici ca e reclama vie la „Drei wetter taft” , fixativul de la Schwartzkopf care rezista la mini taifune si poate opri un glont de Glok tras de la mica disitanta. E un soi de vesta antiglont pentru cap. Revenind la disparitia bizara a Gabrielei de pe sticla, unii, mai glumeti ar putea s-o puna pe seama faptului ca frizerita ei personala a plecat la munca-n marea Britanie, sau croitoreasa i s-a imbolnavit de alergie la aerele de Voluntari. Ei bine, nu. Nu este cazul. In fapt, o sa vedeti, vom avea parte de o revenire spectaculoasa a primaritei care deja asteapta ca pe ace o umbra de lapovita ca sa iasa sa ne prezinte personal detasamentul de interventie antiiarna al Capitalei. Inconjurata de lucratori cu alura lombroziana, intr-un deux pieces corect, Gabriela, pe post de Alba ca Zapada, ne va povesti ca, de data asta, iarna nu ne va lua prin surprindere si ne va indica utilajele ce vor face minuni pe strazile din Capitala. Ne va prezenta bidoanele cu clorura de calciu, sacii cu sare si lazile cu nisip. In plan secund vor fi asezate scarile extensibile ce vor ajuta la eradicarea turturilor criminali. Daca vom fi foarte atenti, vom remarca si piticul nr 1 al Albei ca Zapada, stomatologul Baluta, primarele de la 4, brelocul de nelipsit al doamnei Firea, un fel de GPS personal si ghid calificat al potecilor bucurestene. Revenirea va fi sclipitoare. Cu ghirlande decorative atarnand deasupra frizurii blond-pai, si promitand un Targ de Sarbatori ca la Viena, primarita, sfidand gerul, va cobori printre camerele aliniate ale tuturor televiziunilor pofticioase de un breaking news mai de Doamne-ajuta. Asa se face imagine! Hai cu zapada!