Firea isi face jucarie: Primaria Copiilor

Primaria Capitalei vrea sa infiinteze Primaria Copiilor, proiect care are ca scop “implicarea elevilor in procesul democratic al tarii si in actiuni civice”. Vorbe mari pentru o jucarie noua a doamnei Firea.



Potrivit expunerii de motive, proiectul are ca scop crearea unor consilii locale organizate la nivel de clase, scoli si la nivel de oras, un primar al Capitalei si sase viceprimari de Capitala. Adica un joc nou, un fel de leapsa pe ouate, dar cu pretentii: “Scopul acestui demers este de a promova implicarea civica si constientizarea drepturilor si obligatiilor cetatenilor ca parte activa a comunitatii prin exersarea unui proces democratic de reprezentare si exprimare la nivel local in randul elevilor claselor V-VIII din scolile bucurestene si constituirea unei structuri consultative care exerseaza procese democratice prin exprimarea asteptarilor, a nevoilor si totodata prin propunerea solutiilor, sub forma de proiecte”. Suna parca prea bine ca sa nu se ascunda ceva in spatele acestor mari cuvinte, poate ceva precum spatiile de joaca ce au imbogatit primarii din toata tara, si mai ales din Bucuresti, unde dotarile dintr-un asemenea loc de joaca nici nu se punea problema sa coste mai putin de 20 de milioane de euro… Nu cumva asta este o noua prostire a parintilor? Trebuie sa fie ceva la mijloc, ceva legat de tinute, poate de dotari, de sedinte si ore de afterschool platite. Rechinii din primarii nu vor scapa asemenea ocazie ca sa mai faca un ban greu fie pe carca parintilor, fie pe aceea a bugetelor locale, caci atunci cand vine vorba de copii, nimeni nu mai face nimic. Si dupa aia ne miram cum apar peste noapte bagatasi care au lucrat numai la stat. Indivizi curati ca lacrima care nu precupetesc nici un efort cand vine vorba despre punga lor.