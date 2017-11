Firea isi asorteaza la palton masini de topit zapada

Moda din sezonul 2017 – 2018 nu mai poate semana cu iernile trecute, cand primarita generala a fost nevoita sa se fotografieze doar langa niste vechi utilaje de zapada.

Gabriela Firea a anuntat triumfatoare ca Primaria Capitalei este in plina procedura de achizitionare a douazeci de masini de topit zapada. Utilaje de top care au cucerit-o pe Gabriela Firea inca de la inceputul acestui an, motiv pentru care declara, in ianuarie: ”O astfel de masina am vizionat-o si eu pe internet, mi-a aratat-o un specialist si mi-a spus ca ar fi bine sa ne pregatim pentru anul viitor sa achizitionam astfel de utilaje care, racordate la canalizare, ar putea sa topeasca intr-un timp foarte scurt o cantitate foarte mare de zapada“. Excelent, dar asta doar daca noile utilaje vor veni la timp (apropo, meteorologii anunta ca primele ninsori stau sa se reverse asupra Romaniei si ca ne paste o iarna grea), va exista carburantul necesar functionarii lor si ele vor bagate pe toate strazile Bucurestiului – unde incap, evident. Nu de alta, dar cunoscand metehnele edililor nostri, ne putem trezi ca Firea va incerca sa ne scoata ochii cu cateva masini noi-noute folosite de ea ca decor pentru vreo sedinta foto si apoi sa nu le mai vedem pana iarna urmatoare. Sau s-ar putea ca performantele utilaje sa fie folosite doar in cartierele rezidentiale si in preajma institutiilor de top, in restul orasului bucurestenii fiind nevoiti sa inoate prin zapezi, ca in fiecare iarna. Sau si mai rau, dat fiind faptul ca masina are nevoie de acces la canalizare pentru a elimina zapada topita, sa auzim ca nu a avut cine sa dea la o parte nametii depusi pe gurile de canal – caz in care masinile viitorului nu ar putea face nicio branza in orasul pastorit de Gabriela Firea.