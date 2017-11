Firea inventeaza Militia Capitalei

Doua vesti vin de la Primaria Capitalei, unde Gabriela Firea reinventeaza roata si apa calda. O informatie spune ca se pun bazele unui serviciu ce va avea grija de Campionatul European de Fotbal 2020 si de Arena Nationala, iar a doua vorbeste despre infiinatrea unei directii care sa controleze ce fac cele 22 de firme proaspat fondate in cadrul PMB.

Primul serviciu va implementa masurile cerute de UEFA in vederea desfasurarii celor 4 meciuri din cadrul Campionatului European de Fotbal din 2020 care vor fi gazduite de Arena Nationala din Bucuresti, dar si de elaborarea strategiei de imagine a acestor evenimente. Acesta se va numi Serviciul Euro 2020, si va fi o structura distincta cu 8 posturi contractuale, respectiv un sef de serviciu si 7 inspectori de specialitate. Noua structura se va afla in subordinea directa a Gabrielei Firea. “Pentru implementarea tuturor masurilor si rigorilor impuse de UEFA si a respectarii garantiilor functionale si administrative luate in acest sens este necesara infiintarea in cadrul aparatului de specialitate al primarului general a unei noi structuri organizatorice, care va urmari realizarea la timp a lucrarilor de infrastructura necesare, a masurilor administrative referitoare la reabilitarea unor stadioane, strazi si modernizarea Centrului Vechi, acolo unde, dupa meciuri, se vor afla cei mai multi turisti si vor avea loc activitati artistice si culturale”, se arata in documentul ce argumenteaza noua infiintare. Totodata, se infiinteaza si Directia de Integritate, care va avea ca misiune “prevenirea si combaterea coruptiei si abuzurilor profesionale din interiorul Primariei Generale a Capitalei”. Directia de Integritate din cadrul primariei ar urma sa aiba un serviciu de analiza a informatiilor si de cooperare interinstitutionala, unul de metodologie, studii si proiectii anticoruptie sau abuzuri profesionale si un serviciu de monitorizare si verificare a activitatii structurilor din cadrul PMB si subordonate. Aceasta directie ar urma sa functioneze ca structura distincta in cadrul aparatului de specialitate al primarului general, in subordinea directa a acestuia, avand un numar de 25 de posturi. Isi face si Firea un serviciu secret, ce poti sa zici…