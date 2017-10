Firea ii da un munte de bani lui Negoita pentru 9 sali de sport

Primaria Capitalei vrea construirea unor “complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport” la noua unitati de invatamant din Sectorul 3, pentru aceste proiecte urmand a fi alocata suma de aproximativ 127 milioane de lei.

Astfel, potrivit proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi a sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de ieri, Primaria Capitalei ar putea aloca cate 18,3 milioane de lei pentru Scoala Gimnaziala nr. 47 de pe Soseaua Garii Catelu nr.130, Scoala Gimnaziala nr.199 de pe bulevardul Nicolae Grigorescu nr 14 si Scoala Gimnaziala nr. 92 de pe Aleea Vlahita nr. 1A, toate unitatile de invatamant fiind situate in Sectorul 3. Durata executiei in toate cele trei cazuri este de un an. De asemenea, cate 11,2 milioane de lei ar urma sa fie alocate catre alte trei scoli, respectiv Scoala Gimnaziala nr. 67, Aleea Magnetului nr. 1 – 3, Scoala Gimnaziala nr. 86 de pe Aleea Reconstructiei nr. 6A si Scoala Gimnaziala nr. 112, Strada Patulului nr. 2, de asemenea toate aflate in Sectorul 3 al Capitalei, durata executiei fiind, din nou, in toate cele trei cazuri, de 12 luni. Alte proiecte de hotarare prevad alocarea a 17 milioane de lei catre Scoala Gimnaziala nr. 200 din Strada Postavarului nr. 13 din Sectorul 3, alocarea a 13 milioane de lei catre Scoala Gimnaziala nr. 75 de pe Strada Gheorghe Petrascu nr. 55 din Sectorul 3 si 8,4 milioane de lei catre Liceul Benjamin Franklin de pe Strada Pictor Gheorghe Tattarascu nr. 1, tot din Sectorul 3, durata executiei fiind, din nou, in toate cele trei cazuri, de un an.