Firea ii ameninta pe bucuresteni cu o noua taxa

Primaria Capitalei vrea sa impuste doi iepuri odata: sa protejeze mediul bucurestean si sa descongestioneze traficul prin impunerea unei asa numite ”taxa de centru”.

”Avem zone foarte poluate, acest lucru este stiut, trebuie impreuna sa luam masuri atat guvernamentale, cat si locale, administrative. Nu mai putem sa continuam de aceasta maniera”, si-a justificat Gabriela Firea decizia. Ca sa faca aceasta ”masura de sacrificiu” mai usor de inghitit, Firea a tinut sa precizeze ca se va trece la taxa cu pricina doar dupa ce va fi innoit parcul auto al Capitalei (tramvaie, troleibuze si autobuze) si vor fi construite ”macar” parcari de resedinta in centrul Bucurestiului, plus piste de biciclisti. Mai mult, Gabriela Firea afirma ca taxa de centru va putea fi instituita doar dupa o consultare publica cu primariile de sectoare, cu asociatiile de proprietari si dupa realizarea unui sondaj de opinie la nivelul bucurestenilor. Cat priveste cuantumul taxei, primarul Capitalei sustine ca el va fi calculat ”in raport cu nivelul de trai” din Bucuresti. Acum, e adevarat ca astfel taxe “de centru” exista si in alte capitale ale Europei, nu mai departe de Londra unde taxa a ajuns 24 de lire pe zi, insa, lesne de inteles, altul e nivelul de trai pe acolo.