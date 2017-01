Firea i-a impartit pe bucuresteni: de rang si de mana a doua

De cateva zile, Gabriela Firea, primarul Capitalei, apare la televizor cu frecventa cucului care tine mortis sa dea ora exacta. Chiar daca barbia si zambetul prea ascutit o dezavantajeaza, Firea nu cedeaza. Cum se zbate ea sa le fie bine tuturor cetatenilor nimeni nu a mai facut-o. Numai ca, iesind in strada, descoperi munti de zapada, in raport de care bucurestenii au fost impartiti in „de rang” si „second hand”.

Prima ninsoare, in urma cu cateva zile, a fost de ajuns sa ridice semne de intrebare cu privire la capacitatea Primariei de a gestiona situatia. Acum, dupa numai o noapte de alta ninsoare, situatia e de-a dreptul revoltatoare. Bucurestiul este sufocat de zapada, iar Gabriela Firea ne povesteste la TV ca totul e bine. Poate la primavara.

Mater Dolorosa e in campanie electorala

Primarul Capitalei a facut o obsesie din a ne descrie ce se va intampla cand noi dormim si ea munceste, de parca asta ar fi cel mai important lucru. Prepararea carosabilului cu agent impotriva inghetului, pluguire, cate sute de utilaje, cate mii de muncitori, totul pare perfect. Nici nu ajunge fulgul pe asfalt si Firea il ia pe goana. Dimineata, cand iesi din casa, te loveste damblaua cand vezi ca te-a mintit. Zapada e pana la brau. Dar asta nu o impiedica sa-ti toarne alte povesti cu eforturile ei de a inlatura troienele. Afara, statii RATB nedegajate, strazi blocate de nameti, alei si strazi secundare care n-au vazut plugurile. Ne tot omoara nervii cu bulevardele ei care trebuie curatate la negru, pentru transportul in comun. Desigur! Si pana acolo cum ajungem? Important este, insa, ca Firea nu pregeta sa iasa pe sticla cu actiunile ei de binefacere, ca o Mater Dolorosa, cum duce ea ceai cald la Gara de Nord, cum da de mancare la oamenii strazii si alte abureli de sezon, de parca ar fi in plina campanie electorala.

Unii mai egali decat ceilalti

Rupta de realitate, Firea nu vede ca sunt si cartiere cu populatie foarte batrana. Cine sa curete trotuarele? Detinutii, sportivii si jandarmii folositi la deszapezire au avut un rol clar, dincolo de actiunea lor: sa dea bine la imaginea madamei Primar, care ne iubeste pe toti, dar sa se vada, dom’le, si la televizor! Jandarmii au curatat zapada la scoala nr.150. Foarte frumos. Dar de ce musai aia? Invata acolo vreun copil al unui nume greu din politica sau din mediul de afaceri? Scoala buna, altminteri, pe locul 10 in topul scolilor gimnaziale, dar de ce nu scoala nr.46, de pe locul 130 din acelasi top? In alte cartiere, deszapezirea e selectiva. In Pajura, bunaoara, un plug se facea ca munceste, plimbandu-si lama pe deasupra zapezii. Pe Aleea Faurei, in schimb, la vila unde sta Anca Turcasiu, doi tractoristi se imbulzeau care sa intre primul cu plugul. Cetateanul de rangul intai primeaza peste tot. Astia de mana a doua sa mai astepte pana in aprilie.