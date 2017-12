Firea, dupa discutia cu Tudose: Am lamurit toate problemele care au aparut

Social-democrata da de inteles ca securea razboiului a fost ingopata.

Dupa intrevederea avuta miercuri cu seful PSD, la Parlament, intalnire ce a survenit celei avute cu premierul Tudose, toate pe tema bugetului in contextul proiectelor Capitalei, Gabriela Firea a dezvaluit ca in discutiile cu premierul s-au lamurit si disensiunile aparute zilele trecute, pe fondul variantei organizarii Targului de Craciun in Piata Victoriei.

Facand referire la relatia cu seful Guvernului, primarul Capitalei a lasat sa se inteleaga ca daca in prima faza fusese una “incordata”, “de azi este una calma, sper sa colaboram bine in continuare (…) nu cred ca este loc de disensiuni, mai ales ca suntem colegi. A fost un incident neplacut, peste care eu am trecut”, sustinand ca “am lamurit toate aceste probleme care au aparut”.

foto: Facebook