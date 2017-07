Firea detroneaza UTI

Firma UTI pare sa-si fi gasit nasul: edilul Capitalei a reziliat contractul cu celebra firma si a preluat intregul management al traficului la Primarie.

Gabriela Firea a anuntat decizia de renuntare la serviciile UTI chiar la inaugurarea unui nou centru de management al traficului, care functioneaza in cadrul Primariei Generale: ”In acest moment, contractul a fost reziliat. Doar acest centru functioneaza. L-am realizat de la zero, pe investitia Primariei Capitalei prin Administratia Strazilor, deci practic acum putem sa vorbim despre un centru de management al traficului care este cu adevarat al Primariei Capitalei, este gestionat de angajatii nostri, iar informatia merge direct la cei care trebuie sa ia decizia pentru fluidizarea traficului”. Legat de posibilitatea ca UTI sa ceara despagubiri in urma concedierii sale, Firea a declarat ca juristii Primariei Generale analizeaza situatia si doar dupa ce se vor pronunta acestia va fi luata o decizie pe tema. Cat priveste noul centru de management al traficului, primarita a precizat ca in sistem sunt integrate la acest moment 215 intersectii din Capitala si urmeaza ca pana la sfarsitul acestui an sa mai fie racordate inca 60 de intersectii.