Firea da 700.000 de euro pe vacantele studentilor la mare

In luna iunie, Gabriela Firea a anuntat ca vrea sa trimita la mare si munte studentii din Bucuresti, fara discriminare, atat pe cei de la stat, cat si pe cei de la privat. Si se tine de cuvant, pe banii bucurestenilor!

In total, pentru aceasta vara, s-au inscris 2.200 de persoane pentru care Primaria Capitalei plateste 3.300.000 de lei, fara TVA (adica 722.896 de euro). “Costul mediu pentru un student este de 1,380 lei, care include cazarea si 3 mese pe zi”, au precizat reprezentantii Primariei Capitalei. Tinerii sunt cazati in noua unitati din Neptun, Eforie Nord, Eforie Sud, Olimp, Venus, Costinesti si Constanta. Firea a mai spus, in iunie, ca nu crede ca se vor inscrie toti studentii din Bucuresti (adica 120.000 de oameni), dar ca PMB a luat in calcul aceasta varianta si ca locuri sunt pentru toti studentii care invata in Capitala. Povestea este ca, daca s-ar fi inscris toti studentii pentru acest program, ar fi insemnat ca Primaria Capitalei sa fie nevoita sa dea aproximativ 37 de milioane de euro pentru a-i trimite in vacanta la mare. Ceea ce este o suma uriasa, indiferent de cat de mare ar fi setea de imagine a primaritei noastre. Si, daca tot vorbim despre vacante, de ce nu ia dansa initiativa si sa ceara ministerului de resort sa reactiveze fostele tabere de vacanta? Ma rog, cate or mai fi ramas, dupa ce “investitorii” au ales spuma acestora…