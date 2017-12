Firea arunca milioane de euro pe circ

Vedeti dumneavoastra tabelul alaturat? De acolo puteti afla pe ce a dat bani grei Primaria Municipiului Bucuresti in primele 10 luni ale anului. Ce citim noi acolo? Ca circul ii e mai drag Gabrielei Firea decat asfaltarea gaurilor din strazile Capitalei!

PMB a aruncat aproape 100 de milioane de lei pe concerte si alte circoteci pentru satisfacut electoratul superficial. Cel putin, pe vremea romanilor, aia de aveau stare mai aruncau, in plin circ, si niste paini pulimii locatarea cetatii de pe cele sapte coline. Acum s-a mai civilizat lumea, asa ca ni se da entertainment. E si mai usor de implementat, mai vizibil la “bobor” si mai papa si artistii cate o ciorba de burta plina cu euroi. Practic, pe locul patru in topul cheltuielilor totale, regasim “institutii publice de spectacole si concerte”. Aici s-au cheltuit 403. 885. 444, 93 RON adica, ce mai, suta de milioane de euro. Asta in timp ce, la capitolul “strazi”, cheltuielile, facute integral de la buget, au fost de 250.632.117, 98 RON. Aproape jumatate din banii aruncati pe circ. Dar, daca privim cu atentie, la circ mai avem un supliment, tot la capitolul cheltuieli, dar cu sursa de finantare „venituri proprii si subventii” se mai regasesc “alte servicii culturale”, pentru care s-au cheltuit 69 de milioane de lei (alte cheltuieli cu bunuri si servicii) si “institutii publice de spectacole si concerte” cu cheltuieli de 63,6 milioane de lei” (tot alte cheltuieli cu bunuri si servicii). La strazi nu s-a suplimentat nimic, insa cifra cheltuita pentru transportul in comun este number 1 pe lista cu pricina. In tabel putem citi: 829.312. 256, 45 RON. Aproape vreo 200 de milioane de euro. Si, spuneti voi, frati bucuresteni si dragi concitadini, nu s-a circulat nici in conditii mai bune, nici cu aer conditionat, tot atatia oameni au stat in picioare si nu pe scaune. Vorba aceea: tineti minte trei cuvinte, e la fel ca inainte! Pe ce dracu’ s-o fi dat banii astia, caci n-am vazut un autobuz nou, nici vreunul cu wi-fi sau mergand, sa zicem pe gaz. Sa incheiem, insa, intr-o nota optimista: cica doamna Firea vrea sa cumpere fix 42 de autobuze alimentate electric contra a 26 de milioane de euro cu tot cu TVA. Va dati seama cate concerte mai baga de banii astia?