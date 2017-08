Final de saptamana canicular. Vremea schimba foaia, de duminica noapte

Cele mai recente date despre vreme, continute de o informare meteo emisa sambata, indica faptul ca finalul de saptamana se va mentine foarte calduros, inclusiv in Capitala, dar ca, din noaptea de sambata spre duminica vor reaparea in peisaj ploile si vijeliile.

In prima faza, conform ANM, in zilele de sambata si duminica, termometrele vor arata adesea maxime de 35-36 de grade, chiar 37, in sudul tarii. Daca sambata canicula va fi resimtita indeosebi in zonele de podis si campie, in ultima zi a saptamanii va fi foarte cald in Oltenia, Muntenia si local in Moldova si Transilvania. Meteorologii atrag atentia ca si disconfortul termic va fi ridicat, mai ales in sud-vestul si sudul Romaniei.

Din noaptea de duminica spre luni, insa, vremea se va schimba si vor reaparea ploile de vara. In prima faza, vremea instabila va afecta regiunile vestice si nord-vestice, pentru ca luni sa apara intervale cu averse torentiale, frecvente descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina si in restul zonelor tarii.