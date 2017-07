Fiica magnatului Rupert Murdoch, inca o nunta la 48 de ani

La 48 de ani, Elisabeth, fiica mogulului media Rupert Murdoch s-a recasatorit, week-endul trecut, si a dat o petrcere unde sticla de sampanie a costat 770 de lire sterline bucata.

Fericitul mire se numeste Keith Tyson si are 47 de ani. El este un binecunoscut artist care presteaza mai mult in media, si a primit pretiosul premiu Turner pentru lucrarile sale care includ picturi, desene sau chiar instalatii de mari dimensiuni. Elisabeth a preferat o rochie vesela, fara maneci si cu spatele gol, care a primit laudele tuturor invitatilor. Fiica lui Rupert Murdoch are patru copii din cele doua casatorii anterioare si o avere estimata la 160 de milioane de lire sterline. Poate din cauza asta petrecerea a fost una udata din belsug cu un vin foarte scump numit Chateau Lafite Rothschild 1998, dar si cu o sampanie care costa nu mai putin de 770 lire sterline bucata, pe nume Barons de Rothschild 2008.