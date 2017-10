Fiica fostului actor Paul Walker a dat lovitura: Porsche o despagubeste!

Foarte cunoscut din seria de filme „Furios si iute”, actorul Paul Walker a murit, la numai 40 de ani, intr-un teribil accident auto, in noiembrie 2013. In 2015, fata acestuia, Meadow, a dat in judecata celebra firma Porsche indicand-o ca fiind de vina pentru decesul lui Paul.

Meadow Walker, care tocmai a implinit 18, este convinsa, dupa ce a studiat rapoartele accidentului in care a murit celebrul sau tata, ca acesta a fost victima unui caz de proasta functionare a centurii de siguranta din masina sa, un Porsche Carrera GT. Si, pe cale de consecinta, a dat in judecata Porsche. Doi ani mai tarziu, Porsche si Meadow au cazut de acord sa faca o intelegere legala asupra acestui nefericit caz. Sa nu uitam, Meadow a mai castigat 10,1 milioane de dolari dintr-o alta intelegere, de aceasta data cu mostenitorii lui Rofger Rodas, cel care era la volan in teribilul accident. Rodas fusese unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Paul Walker, amandoi mari indragostiti de bolizii cei mai furiosi de pe Pamant, si mari amatori de cascadorii auto. Porsche-ul condus de Rodas mergea cu aproape 150 de kilometri pe ora, pe un drum unde viteza maxima admisa era de 75 de kilometri pe ora. Bineinteles, nu s-a dat publicitatii daca intelegerea cu Porsche include si despagubiri financiare, si, daca acestea exista, la ce suma se ridica. Nici oficialii Porsche nu au facut cunoscuta public intelegerea, specificand ca este de natura confidentiala.