Fii lui Trump, acuzati de trafic de influenta

Accesul la o receptie privata si o fotografie cu Donald. Asta au promis Donald Jr. si Eric Trump celor care vor dona un milion de dolari prin noua lor ogranizatie caritabila.

Intr-un raport publicat marti, Center for public integrity (CPI) a dezvaluit ca Opening Day Foundation (in legatura cu investitura lui Trump din 20 ianuarie) a fost infiintata in Texas iar cei doi baieti adulti ai miliardarului fac parte din cei patru directori. Potrivit prezentarii online a fundatiei, beneficiile sunt rezervate ”organizatiilor caritabile specializate in conservare”, a ”naturii americane, traditiilor de vanatoare si pescuit”. Evenimentul este prevazut pentru seara de 21 ianuarie, intr-un centru de conferinte din capitala federala Washington. Donatorii generosi vor avea acces, fireste, la o receptie, cu posibilitatea de a fi fotografiati cu viitorul locatar al Casei Albe, vor primi cate o chitara cu dedicatie din partea unui artist ce va sustine un recital si vor putea merge la o partida de vanatoare sau pescuit, fie cu Donald Jr., fie cu Eric Trump, potrivit raportului CPI. In fata acuzatiilor de trafic de influenta, anturajul lui Trump a dezmintit ca Donald Jr, si Eric ar fi implicati in taxarea invitatilor, si ca sunt mari amatori de iesiri in natura si sustn eforturilor pentru conservare”. Iar evenimentul Opening Day si detaliile facute publice ”au fost doar planuri preliminarii care nu au fost concepute si aprobate de familia Trump”. Insa Larry Noble, director al Campaign Legal Center, organizatie care urmareste cazuri de abuz si coruptie, s-a declarat ”consternat” ca familia Trump foloseste noua organizatie pentru a stoarce fonduri ”, cu scopul vag schitat de a le dona unor organizatii caritabile, lucru care nu pare decat un mod de a vinde influenta si posibilitatea de a oferi o intalnire cu presedintele”.