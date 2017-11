Fii fericit, romane! 2018 vine cu scumpiri la curent si gaze

Daca nu va asteptati deja, iata surpriza sfarsitului de an. 2018 va fi mai bun, dar pana atunci va scoate alti bani din buzunare. Asa estimeaza, optimist, noua conducere a ANRE. Mama lor de scumpiri!

Scumpirile estimate se refera atat in ceea ce priveste energia electrica, cat si gazele naturale. Dar ce inseana aceste noi cresteri de preturi? Mai intai, ANRE zice ca este inevitabila o majorare cu circa 1,5% a pretului energiei electrice la clientii finali de la 1 ianuarie 2018. Cica aceste costuri vin de la pretul “energiei achizitionate de operatorul de transport si sistem Transelectrica cu energia suplimentara necesara asigurarii sigurantei in functionare a sistemului energetic national, in momentele in care productia de energie nu face fata consumului”. Adica,In acele momente, intra in functiune capacitati de productie suplimentare, care in conditii normale nu produc. Si cum iarna de iarna sitemul nu face fata, iaca si suplimentul de energie, care, ce sa vezi, costa si el. “ANRE apreciaza ca (…) incepand cu data de 1 ianuarie 2018 (…) tariful pentru serviciul de sistem – componenta pentru servicii tehnologice de sistem (STS) va trebui majorat cu circa 20-30% (…)”, zice ANRE. “In concluzie, aceasta suplimentare, la care se adauga si evolutia in sens crescator a preturilor pentru achizitia in regim concurential a serviciilor tehnologice de sistem in acest an, conduce la majorarea certa a costurilor cu achizitia serviciilor tehnologice de sistem, ceea ce ar implica o crestere estimata a tarifului pentru serviciul de sistem, incepand cu 1 ianuarie 2018, cu circa 20-30% pana la sfarsitul primului semestru al anului 2018, avand impact asupra pretului energiei electrice la clientii finali cu circa 1,5%”. In ceea ce priveste gazele naturale, ANRE arata ca gazele, pentru perioada de livrare noiembrie 2017 – martie 2018, sunt cu peste 20% mai mari comparativ cu pretul curent, de 64,67 lei/MWh. Ceea ce este ingrijorator este faptul ca, in cazul gazelor, nu se estimeaza, procentual, o crestere a costurilor. Fie pentru ca inca nu pot face asta, fie ca nu vor sa o faca. A doua posibilitate ar explica tacerea, dar ar putea fi si argumentul spre o scumpire ceva mai substantiala decat cea a curentului electric. De fapt, ANRE nu uita sa ne aduca aminte ca trebuia sa se opereze deja o scumpire a gazelor la 1 octombrie, dar care s-a amanat. Deci, treaba e cam limpede: scumpirea din ianuarie va fi alcatuita din doua… scumpiri. Trai pe vatrai, romane!