Fifty Shades Darker a rupt gura netului

Fifty Shades Darker, continuarea controversatului film Fifty Shades of Grey, doboara recordurile pe internet. Potrivit companiei ComScore, telenovela erotica a adunat peste 107.000 de conversatii in social media, clasandu-se, astfel, pe primul loc in topul celor mai comentate filme de pe internet.

Studiourile Universal au lansat, pe 2 ianuarie, un nou trailer pentru Fifty Shades Darker, fapt care a incins dezbaterile privind subiectul filmului. Trailerul a generat peste 947.000 de comentarii de la lansarea oficiala si a adunat, in numai cateva zile, peste 10 milioane de vizualizari pe Youtube. In „Fifty Shades Darker“ se continua povestea din primul capitol, insa Anastacia va trebui sa lupte cu Leila Williams (Bella Heathcote) si Elena Lincoln (Kim Basinger), foste partenere BDSM ale lui Christian, care incearca sa revina in viata lui si sa o inlature pe Anastasia. „Fifty Shades Darker“ va avea premiera mondiala pe 10 februarie 2017 si va fi urmat de „Fifty Shades Freed“, programat pentru lansare in februarie 2018. Desi considerata o adevarata insulta adusa cinematografiei, dovada ca a primit cele mai multe trofee in cadrul galei Zmeura de Aur 2016, respectiv sase, inclusiv pentru cel mai prost film, cel mai prost actor si cea mai proasta actrita, controversata pelicula cu iz erotic Fifty Shades of Grey a prins la public, inregistrand incasari de peste 571 milioane de dolari, si nu este exclus ca si noul film, „Fifty Shades Darker“ , sa doboare recordurile in cinematografe.

