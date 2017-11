Fidel vive, somos Fidel !

Cubanezii au marcat, sambata, prima comemorare a un an de la decesul parintelui revolutiei, cu o privire catre tranzitia istorica care va intoarce pagina a sase decenii de cand fratii Castro se afla la putere.

Moartea lui Fidel Castro fost urmata de un doliu national de noua zile, milioane de cubanezi l-au omagiat atunci pe cel care a sfidat superputerea americana. Astazi, un an mai tarziu, comemorarile s-au dorit mai sobre si nici o ceremonie de masa nu a fost prevazuta pentru ”el lider maximo”. Dar, de o saptamana, o serie de evenimente ”politice si culturale”, care au culminat la Havana cu o adunare a Uniunii Tineretului Comunist , prezidata de numarul doi al Partidului Comunist, Jose Ramon Machado, acompaniat de prim vicepresedintele cubanez Miguel Diaz-Canel, l-au omagiat pe Fidel. Nu insa si fratele sau, presedintele Raul Castro, care nu si-a facut prezenta la aceste evenimente. Chiar daca nici o stsatuie si nici o strada nu-i poarta numele (asa cum a dorit) pe strazile din Havana au reaparut panouri si inscriptii: ”Fidel vive” (Fidel traieste) sau ”Somos Fidel” (Suntem Fidel) in timp ce radio si televiziunea au transmis imnuri de glorie pentru cel ce este inca viu ”in gandurile, cultura si lupta de idei” a poporului cubanez. Aliati ai Cubei, presedintii venezuelean, Nicolas Maduro, si cel bolivian, Evo Morales, i-au adus omagii parintelui revolutiei cubaneze. In trei luni, Raul Castro va parasi presedintia, favorit la succesiune fiind Diaz-Canel care nici nu era nascut cand Fidel a luat puterea.