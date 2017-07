Ferrari sarbatoreste 70 de ani de viteza

Ferrari sarbatoreste 70 de ani de existenta printr-o expozitie speciala ce se va deschide in aceasta toamna la Design Museum din Londra. Expozitia, ce poarta numele “Under the Skin”, aduce in fata vizitatorului imagini din culisele unuia dintre cei mai mari producatori de masini din lume: de la debutul sau in 1947 pana la cele mai noi modele. Masinile din Formula 1 – de la 500 F2, cu care Alberto Ascari a castigat titlul de conducator mondial al Ferrari in 1952, si pana la F2004, care i-a adus companiei o serie de titluri mondiale, inclusiv cele castigate de Michael Schumacher – stau alaturi de automobilele GT (cum ar fi 250 GT Berlinetta “Tdf”, care a dominat cursele in a doua jumatate a anilor ’50) si de serii speciale limitate, cum ar fi F50: Enzo si LaFerrari.