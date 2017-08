Ferrari pierde numele Testarossa

Iata o informatie care-i va lasa fara grai pe amatorii bolizilor constructorului italian.

Ferrari nu mai detine drepturile inerente denumirii Testarossa, drepturi recuperate acum de germani, mai exact de firma de jucarii Autec AG, proprietate a lui Kurt Hesse. Motivul este simplu. Ferrari a comercializat celebrul model Testarossa intre 1984 si 1996. De atunci, denumirea Testarossa nu a mai fost utilizata comercial si nici exploatata de catre constructorul din Modena. Cireasa de pe tort: Ferrari a uitat sau a omis pur si simplu sa reinnoiasca drepturile de autor in toti acesti ani. Consecinta, tribunalul german din Dusseldorf a estimat ca acest nume nu mai apartine lui Ferrari si ca el poate fi exploatats de firma Autec AG. Deci nu vor surprinde pe nimeni jucarii, biciclete sau drone botezate Testarossa. Decizia instantei din Dusseldorf are efect imediat iar Ferrari nu mai poate utiliza si nici recupera acest nume timp de mai multi ani. Cu exceptia ca Ferrari sa decida sa faca apel sesizand Curtea Suprema germana, Oberlandesgericht. De notat ca, in perioada 1957-1961, Ferrari a comercializat modelul 250 Testa Rossa. Aceasta denumire, ”Testa Rossa”, nu are legatura cu drepturile de autor pentru Testarossa si apartine in continuare firmei italiene.