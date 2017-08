Ferrari isi face propriul SUV

Sergio Marchionne, CEO al constructorului din Maranello, a dezvaluit ca la inceputul anului viitor va aparea un Ferrari „ Sport Utility Vehicle”, cu patru usi, menit sa concureze cu modelele de acest gen pe care deja le au rivalii de la Maserati, Lamborghini sau Bentley, dar si pentru dublarea profitului in urmatorii 5 ani.

„Daca italienii vor construi un vehicul mai spatios, care arata ca un Ferrari, suna ca un Ferrari si se conduce ca un Ferrari, acesta va fi un… Ferrari”, spunea Marchionne, desi specialistii din piata occidentala sunt de parere ca un SUV in gama Ferrari ar fi o greseala. Daca masina va intra in productie, firma va intra intr-o noua clasificare privind obligativitatea standardelor de poluare. In prezent, Ferrari intra in categoria micilor producatori, sub 10.000 de vehicule pe an, si beneficiaza de scutiri in incadrarea plafoanelelor obligatorii de poluare. Depasirea acestui prag, se presupune cu noul SUV, va obliga scuderia sa iasa pe piata cu motoare mai “cuminti” sau hibride. Ferrari produce in prezent circa 8000 de masini, iar pentru 2021 sunt asteptate circa 15.000 de unitati, spre nemultumirea multor clienti, care vad in aceasta strategie un atac la exclusivismul marcii. Se pare ca noul Ferrari Utility Vehicle va avea drept tinta clientii din zona asiatica, mai precis cei din China, care nu tin prea mult la imaginea de firma.