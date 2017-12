”Feminism”, cuvantul anului in SUA

Un an 2017 marcat de atacurile verbale ale lui Donald Trump la adresa femeilor si de avalansa de acuzatii de agresiuni sexuale in siajul scandalului Weinstein.

Feminismul a cost cel mai consultat cuvant de-a lungul acestui an, a anuntat grupul Merriam-Webster, editorul celui mai important dictionar american, care si-a publicat palmaresul anual. Situatia femeilor a fost unul din marile subiecte de discutii in 2017 in Statele Unite. In februarie, sute de mii de persoane au manifestat in tara, avand pe cap ”pussy hats”, celebrele bonete roz cu urechi de pisica, dupa investitura lui Donald Trump si dupa aparitia inregistrarilor datand din 2005 in care presedintele SUA se lauda ca poate ”pipai” femei, utilizand expresii jignitoare si discriminatoare. Feminismul a ramas in actualitate apoi gratie Hollywood-ului, cu lansarea, in primavara a filmului ”Wonder Woman”, unde supereroina a fost interpretata de Gal Gadot, si de succesul seriei ”The Handmaid’s Tale”, care descrie o societate americana ce aluneca intr-o dictatura ultraconservatoare, condusa de o casta care se foloseste de sclavia sexuala pentru a se perpetua. Feminismul s-a impus definitiv dupa scandalul de acuzatii sexuale implicandu-l pe celebrul producator Harvey Weinstein, dar si pe alte personalitati din lumea spectacolului, politicii si media. Cuvantul ”feminism” a intrat in dictionarul Webster in 1841 sub definitia de ”calitate a femeilor”. Astazi, el inseamna ”teoria egalitatii intre sexe in materie sociala, economica si politica”, si ”activitate organizata in numele drepturilor femeilor si a intereselor lor”.