Femeia cu cea mai mare colectie de genti Hermes din lume

O fosta insotitoare de zbor, care a castigat o avere in urma divortului, cheltuie 10.000 de dolari pe luna pe tratamente de infrumusetare si pe genti de lux. Jamie Chua Xin Yin, 42 de ani, fosta stewardesa la compania aeriana Singapore Airlines, a fost casatorita cu omul de afaceri indonezian Nurdian Cuaca. Cei doi s-au cunoscut in timpul unui zbor. Cuplul, care are doi copii, un baiat de 21 de ani si o fata de 17 ani, s-a separat oficial in 2011, iar femeia a obtinut o pensie lunara de 332.000 de dolari, plus o suma compensatorie si ceva proprietati. In ciuda faptului ca aceasta suma compensatorie nu a fost dezvaluita niciodata, pare ca ea a fost/este suficienta pentru ca doamna Chua sa-si mentina stilul de viata ridicat. Femeia se mandreste cu o colectie de genti de lux, mare parte dintre acestea fiind creatii Hermes (Birkin si Kelly), in valoarea de 2 milioane de dolari. De altfel, fosta doamna Cuanca – poreclita “Regina Instagramului din Singapore”, detine oficial cea mai mare colectie de genti Hermes Birkin din lume. In medie, o geanta Birkin costa 65.000 de dolari.