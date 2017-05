Favor UE: nu mai exportam vaccinul impotriva rujeolei !

Impasul epidemiei de rujeola si a crizei vaccinurilor a induplecat Comisia Europeana, la solicitarea ministrului sanatatii, Florian Bodog, ca Romania sa suspende, temporar, exportul intracomunitar a vaccinului combinat care apara copii impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei (ROR).

Cum au gestionat alesii neamului cel mai mare focar de rujeola din Europa, se cunoaste: 5290 de cazuri si 24 de decese, in conditiile in care proiectul Legii vaccinarii are prevazut un stoc de produse pentru minimum 6 luni. In sfarsit, am cerut blocarea exportului – se pare ca doar asa C.E. a considerat ca are de-a face cu un caz particular si, in regim de urgenta, a adoptat masura. “La solicitarea ministrului Sanatatii, prof.dr. Florian Bodog, Comisia Europeana (CE) a avizat favorabil, in procedura de urgenta, decizia de suspendare temporara a exportului intracomunitar a vaccinului combinat care protejeaza impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei (ROR). Avand in vedere epidemia de rujeola cu care se confrunta tara noastra (…) autoritatile romane au notificat Comisiei Europene un proiect de Ordin care prevede blocarea exporturilor de vaccinuri, astfel incat sa fie asigurat necesarul de doze pentru protejarea copiilor din Romania”, se spune in comunicatul ministerului.